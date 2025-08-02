Зеленский предлагает ратифицировать соглашение с Британией

Зеленский внес в Раду закон о ратификации столетнего соглашения с Британией

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ратифицировать столетнее соглашение с Великобританией. Соответствующий законопроект он внес в парламент страны.

В январе этого года Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве, которое призвано построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования и культуры.

Соглашение было подписано Зеленским и британским премьер-министром Киром Стармером.

Целью документа является укрепление военного сотрудничества между странами в области морской безопасности путем создания новой структуры для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и противодействия РФ.

В нем также отмечается, что вступление Украины в НАТО является надежной гарантией ее безопасности, а Лондон твердо поддерживает необратимый курс Киева на членство в альянсе.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция готовят миротворцев для Украины.