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Маск заявил о демократах среди клиентов Эпштейна

Маск: среди клиентов Эпштейна есть высокопоставленные демократы
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Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X заявил, что среди клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные демократы и их спонсоры.

«Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке [Эпштейна]», — поделился Маск.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. Вечеринки проходили на острове Эпштейна, визит каждого представителя политической или финансовой элиты США, которые были гостями таких вечеринок, он тщательно документировал и на основе компромата составил так называемый «список Эпштейна».

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Трамп 20 лет назад отправил Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.

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