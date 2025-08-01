В Колумбии суд вынес приговор экс-президенту по делу о мошенничестве и подкупе

Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве и приговорил его к 12 годам домашнего ареста. Об этом сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на текст судебного постановления.

Также судья обязала Урибе выплатить штраф в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и лишила его права занимать государственные должности на срок более восьми лет.

При этом экс-президента оправдали по двум другим эпизодам, связанным с делом экс-прокурора Хильды Ниньо и показаниями свидетеля Харлингтона Москеры.

Осужденный будет отбывать наказание по месту жительства в городе Рионегро, департамент Антиокия.

Урибе занимал пост президента Колумбии с 2002 по 2010 год (был дважды переизбран). Во время президентства проводил политику «демократической безопасности», в рамках которой вооруженные силы страны подавили активность повстанческих группировок, прежде всего FARC. Сторонники Урибе считают, что он обеспечил Колумбии стабильность и экономический рост, но критики упрекают его в нарушениях прав человека.

В июне в Бразилии полиция обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в шпионаже. По данным силовиков, схема включала слежку за людьми, которых правительство Болсонару считало противниками. Отмечается, что эту схему возглавлял сын экс-президента Карлос, а бывший глава государства был бенефициаром публичных нападок на людей. При этом руководство разведслужбы препятствовало расследованию по таким делам, считает полиция.

Ранее у главы челябинского СК арестовали счета почти на 4 млрд рублей.