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В парламенте Азербайджана осудили увольнение Гусмана из ТАСС

Депутат Салманова назвала увольнение Гусмана из ТАСС проявлением нетерпимости
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Депутат Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сабина Салманова заявила, что увольнение Михаила Гусмана с должности первого заместителя гендиректора информационного агентства ТАСС после его участия в международном медиафоруме в Шуше является «проявлением нетерпимости». Об этом сообщает Telegram-канал Minval Politika.

«Освобождение от должности столь опытного человека с большими заслугами только из-за выражения независимого мнения крайне несправедливое решение», — подчеркнула парламентарий.

Салманова также отметила, что участие Гусмана в форуме могло способствовать укреплению отношений между Москвой и Баку на фоне существующей напряженности. По ее мнению, определенную роль сыграла высокая оценка журналистом политики, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По ее словам, российская медиасфера, по сути, держалась на Гусмане.

В конце июля Михаил Гусман оставил должность первого заместителя главы ТАСС, проработав в информационном агентстве 30 лет. Официальные причины увольнения не были названы, однако незадолго до этого Гусман принимал участие в медиафоруме, проходившем в городе Шуша, где выразил положительную оценку внешней политике президента Азербайджана Ильхама Алиева. Форум сопровождался антироссийскими высказываниями, в том числе прямыми обвинениями в адрес Москвы.

Ранее в МИД РФ отреагировали на призыв Алиева к Украине сопротивляться.

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