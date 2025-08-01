Три испанских политика ушли в отставку из-за вскрывшегося обмана

Три испанских политика соврали об образовании в резюме и ушли в отставку

Три испанских политика соврали об образовании в резюме и ушли в отставку в течение 10 дней. Об этом пишет ТАСС.

23 июля депутат от консервативной Народной партии Ноэлия Нуньес объявила о своей отставке после того, как она представила парламенту некорректную информацию о своем образовании.

Через неделю то же самое сделал уполномоченный правительства по восстановлению после наводнений Хосе Мария Анхель, который, как считается, использовал поддельный диплом для более быстрого продвижения по карьерной лестнице во время работы в провинциальном совете Валенсии.

А 1 августа ушел в отставку глава департамента правительства Эстремадуры Игнасио Игеро де Хуан, который, как выяснили журналисты, утверждал, что закончил магистратуру по специальности маркетинг в 1993 году, несмотря на то, что в это время Испания еще не была частью Болонской образовательной системы, в которую она вошла в 1999 году.

До этого в Индии главы IT-стартапов разоблачили разработчика-самозванца. Индиец с хорошим резюме совмещал работу сразу в нескольких фирмах, но не справился ни с одной.

Ранее сообщалось, что работодатели в 2025 году смогут проверять данные из резюме соискателя.