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В «неизвестной Трампу» стране объявили ЧП после американских пошлин

WSJ: власти Лесото объявили чрезвычайное положение из-за пошлин Трампа
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Siyabonga Sishi/Reuters

Власти южноафриканского королевства Лесото ввели режим чрезвычайного положения из-за массовых увольнений после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил обложить страну 50-процентными пошлинами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на министра торговли страны Мохети Шелиле.

По словам Шелиле, режим ЧП необходим для оперативного перераспределения государственных ресурсов в пользу программ поддержки занятости молодежи и стимулирования экономики.

В статье отмечается, что наибольший удар пришелся по текстильной промышленности — ключевому сектору экономики Лесото, от которого зависит значительная часть экспорта и который обеспечивает работой тысячи граждан.

Согласно данным издания, на рынок США приходится порядка 20% зарубежных продаж Лесото, включая продукцию для международных брендов Levi's, Reebok и торговых сетей вроде Walmart. Угроза повышения тарифов уже привела к сокращению заказов, остановке производств и волне увольнений на местных предприятиях.

Шелиле рассказал, что некая американская лоббистская структура, предположительно связанная с представителями семьи Трампа, предлагала властям Лесото за $1,5 млн инициировать кампанию против введения пошлин. От этого предложения в правительстве отказались, подчеркнул министр.

Весной 2025 года Трамп в своей первой речи перед Конгрессом раскритиковал выделение финансовой помощи Лесото, назвав подобные расходы «бесполезными». «Восемь миллионов долларов африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал», — сказал тогда американский лидер.

Ранее эксперты оценили возможный ущерб для ЕС от новых пошлин США.

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