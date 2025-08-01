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В Госдуме связали приезд Уиткоффа в Москву с ультиматумом Трампа

Депутат Чепа: Трамп отправил Уиткоффа в Москву, чтобы сгладить напряженность
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Carlos Barria/Reuters

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф едет в Москву, чтобы попытаться сгладить то напряжение, которое возникло после ультиматума президента Дональда Трампа по российской нефти. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия не может полностью проигнорировать шантаж Трампа, но при этом Вашингтон не хочет полностью разрывать отношения, потому что это негативно скажется на имидже американской администрации. Именно поэтому президент США принял решение послать своего лучшего переговорщика спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию, чтобы сгладить напряженность», — пояснил депутат.

По его мнению, Дональд Трамп понимает, что реализовать те угрозы, которые он выдвинул против России, будет достаточно проблематично.

«Заявления, которые делал американский лидер, могут быть с трудом реализованы. Даже если Вашингтон пойдет на санкции против российской нефти, то это скажется на нем в том числе. Это обоюдоострая шашка, так как может вызвать шквал критики внутри Соединенных Штатов», — заключил Чепа.

Президент США накануне сообщил журналистам в Белом доме, что спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию после того, как завершит свой официальный визит в Израиль.

Ранее политолог рассказал о цели поездки Уиткоффа в Россию.

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