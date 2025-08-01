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МИД Румынии призвал убрать российский флаг в городе Тулча

Глава МИД Румынии призвала убрать российский флаг у музея в Тулче
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Brian Snyder/Reuters

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою призвала мэрию города Тулча снять российский флаг, установленный на центральной площади муниципалитета, рядом с Художественным музеем. Это следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте румынского МИД.

«Министр иностранных дел Оана Цою направила в мэрию Тулчи запрос о снятии российского флага со здания, являющегося частью городского наследия. Учитывая действующее законодательство о вывешивании государственного флага, установлено, что в данном случае не соблюдены ни одно из условий, допускающих вывешивание флагов других государств», — говорится в сообщении.

Водружение российского флага рядом с флагами Турции, Греции, Украины, Румынии, а также Европейского Союза стало результатом «проекта по реставрации и восстановлению двух исторических зданий в Тулче, входящих в региональные туристические маршруты, финансируемого в рамках Программы развития туризма на 2007–2013 годы, главной целью которого было улучшение Музея искусств и Дома Аврамида, а также повышение туристической привлекательности города в специфическом контексте многокультурного и многоэтнического исторического региона Добруджа», заявил газете Libertatea руководитель службы музея Пол Токание.

Судя по фотографиям, опубликованным на Google Maps, российский флаг появился в центре Тулчи как минимум в октябре 2024 года.

Ранее в Румынии российских дипломатов обвинили в связи с «группировкой Влада Цепеша».

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