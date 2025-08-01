В бундестаге запустят курсы йоги и пилатеса для снижения стресса у сотрудников

Bild: бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для своих сотрудников

В Германии администрация бундестага планирует внедрить курсы по йоге и пилатесу для сотрудников, чтобы снизить уровень стресса на рабочем месте. Об этом сообщает издание Bild.

Журналисты выяснили, что отдел закупок немецкого парламента уже объявил тендер на привлечение квалифицированных инструкторов.

«Отдел закупок бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления <...> у сотрудников администрации бундестага», — говорится в объявлении.

Согласно условиям закупки, предполагается, что с февраля 2026 года по январь 2030 года сотрудники администрации бундестага смогут регулярно заниматься йогой и пилатесом в специально оборудованном зале одного из зданий парламента. В программе курса — дыхательные упражнения (пранаямы), физические позы (асаны) и укрепление глубоких мышц.

В администрации уточнили, что участие депутатов и их помощников в программе не предусмотрено. Проект предназначен исключительно для персонала аппарата бундестага. Его цель — формирование устойчивых навыков управления стрессом и профилактика негативных последствий для здоровья.

Точная стоимость контракта для бюджета пока неизвестна, однако, как уточняется, в ходе тендера предпочтение будет отдано наиболее экономически выгодному предложению. Для самих сотрудников цена за курс из 15 занятий составит €30.

Ранее стало известно, что кабмин Шольца потратил более полумиллиона евро из бюджета на визажистов и стилистов.