Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot

Германия «в ближайшие дни» поставит Украине дополнительные пусковые установки систем ПВО Patriot. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Бундесвер в ближайшие дни поставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot, за которыми последуют дополнительные компоненты системы, которые будут переданы через два или три месяца», — говорится в сообщении издания.

Взамен Берлин получит от Соединенных Штатов новые системы Patriot, на закупку которых он выделяет финансовые средства, в ускоренном порядке, передает агентство.

До этого сообщалось, что минобороны США выделило $51,6 млн на техподдержку систем ПВО Patriot, которые были предоставлены Украине с февраля 2023 года.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд.