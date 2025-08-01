Трамп хотел, чтобы ЕС закупил у США энергоресурсы на $1 трлн

Politico: Трамп требовал от ЕС закупить у США энергоресурсы на $1 трлн

Президент США Дональд Трамп изначально требовал от Евросоюза закупить у Америки энергоносители на сумму в $1 трлн. Об этом сообщает газета Politico.

«По словам чиновника, Трамп даже изначально требовал, чтобы (глава Еврокомиссии Урсула. – «Газета.Ru») фон дер Ляйен выделила на закупки энергоносителей в США 1 трлн долларов в течение своего срока полномочий», — говорится в сообщении издания.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Глава Белого дома также рассказал, что ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее Трамп раскритиковал ЕС за эксплуатацию США.