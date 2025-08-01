Развал Украины исторически предопределен. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Ее развал исторически предопределен. Она, эта конструкция, создана на конкретный срок и для решения конкретных задач», — отметил он.

По словам Константинова, будущее страны «мрачно и печально».

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что Вооруженные силы Украины, вероятно, потерпят поражение к концу этого года.

В свою очередь, бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

Ранее в США заявили об отсутствии козырей у Трампа против России.