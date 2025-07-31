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В КПРФ назвали причину обыска в штабе Липецкого обкома

КПРФ: обыски в Липецком обкоме связаны с агитматериалом с критикой губернатора
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Global Look Press

Первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ Николай Разворотнев рассказал в беседе с ТАСС, зачем сотрудники полиции и центра «Э» прибыли в офис обкома партии КПРФ.

По его словам, силовики объяснили свой визит тем, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут в обкоме «обследование» кабинетов, транспортных средств и техники. Они изъяли технику, флешки, черновой вариант агитационного материала на кандидатов от КПРФ в Липецкий городской совет.

Как заявил Разворотнев, правоохранители собираются проверить все рабочие кабинеты обкома на наличие экстремистских материалов.

«В заявлении гражданина, на которое они ссылаются, сказано, что Липецкий обком выпустил какой-то предвыборный агитматериал, направленный, прежде всего, на отставку действующего губернатора», — сообщил он.

Второй секретарь липецкого обкома КПРФ Сергей Токарев в беседе с газетой «Коммерсантъ» подтвердил, что действия силовиков могут быть связаны с выпуском такого агитматериала, в котором есть информация о «кабальных» концессионных соглашениях, износе коммунальной инфраструктуры Липецкой области, нехватке в регионе врачей и учителей.

«За семь лет (губернатор Липецкой области. — «Газета.Ru») Игорь Артамонов так и не смог решить ни одну из этих проблем», — сказал он.

Сотрудники полиции и центра по борьбе с экстремизмом «Э» нагрянули в офис Липецкого обкома КПРФ вечером 31 июля.

Ранее в Ленинградской области депутата заксобрания арестовали за пропаганду экстремизма.

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