Рубио заявил о готовности США рассмотреть разные варианты урегулирования на Украине

США открыты к рассмотрению различных способов решения конфликта на Украине. Об этом в интервью Fox News Radio заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Мы открыты к различным способам урегулирования, но все же лучший путь — это прекратить военные действия и перейти к переговорам», — сказал он.

Рубио также заявил, что президент США Дональд Трамп, в случае если он захочет оказать давление на Российскую Федерацию, имеют опцию введения вторичных санкций для покупателей нефти из РФ, а также введения секторальных банковских санкций.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании украинского конфликта. Изначально американский лидер дал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 29 июля он сократил этот срок до 10 дней. В тот день он заявил, что срок его ультиматума об окончании конфликта подойдет к концу 8 августа.

Ранее в Совфеде заявили, что СВО не будет остановлена из-за ультиматумов Трампа.