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Лукашенко высказался о предательстве и кумовстве в МИД Белоруссии

Лукашенко заявил, что предательству и кумовству нет места в МИД Белоруссии
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

В министерстве иностранных дел Белоруссии не должно быть места предательству и кумовству. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе совещания с руководителями дипломатических представительств, сообщает агентство БелТА.

По его словам, МИД Белоруссии и ее послы «в прямом смысле находятся на передовой, защищая национальные интересы».

«Когда назначали нынешнего министра, главным поручением было — принципиально новый подход к кадровой работе», — сказал глава государства.

Он отметил, что Белоруссии необходимы честные и кристально чистые люди, преданные республике.

«Здесь нет места предательству и кумовству, чем всегда страдал наш МИД», — подчеркнул Лукашенко.

Он также рассказал, что ранее перед министерством стояли острые вопросы ротации сотрудников. По словам президента, в МИД «был целый пул опытных — в кавычках — дипломатов».

«Они ездили исключительно по маршруту… Нью-ЙоркЛондон или в Женеву. Зато в Нигерию посла, по-моему, до сих пор не нашли», — добавил лидер Белоруссии.

До этого Лукашенко заявил, что нынешнее мирное время требует от белорусских дипломатов и правительства «военной мобилизации».

Ранее Лукашенко назвал главную задачу белорусской дипломатии.

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