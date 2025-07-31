В Европе назвали условие для продолжения финансирования Украины

Украине необходимо провести ряд внутриполитических реформ, чтобы обеспечить себе дальнейшее финансирование со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Чтобы получить следующие транши многолетних программ кредитования от Европейского Союза и Международного валютного фонда, Украине необходимо осуществить ряд реформ, включая набор новых судей в высший антикоррупционный суд, реорганизацию агентства, отвечающего за управление национализированными активами, и назначение руководителя бюро экономической безопасности», — говорится в сообщении издания.

Как сообщили источники Reuters, в первом квартале этого года Украина недополучила денег по нескольким целевым показателям финансирования в рамках украинского фонда объёмом 50 млрд евро, одобренного ЕС в 2024 году.

31 июля то же агентство сообщало, что Украина в будущем может столкнуться с дальнейшими задержками в предоставлении финансовой и военной помощи от Европы на фоне ситуации с антикоррупционными органами в стране.

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