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Стубб назвал условие для нормализации отношений РФ и Европы

Стубб: отношения между Россией и Европой будут возможны после мира на Украине
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Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Нормализация отношений между Россией и Европой станет возможной только после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции, трансляция которой велась на портале МИД Финляндии.

«Установление каких-либо форм отношений между Россией и остальной Европой станет возможным только после достижения справедливого и прочного мира на Украине», — подчеркнул Стубб.

Финский лидер отметил, что новые отношения с Москвой будут выглядеть совсем иначе нежели те, что существовали до того, как РФ начала спецоперацию на Украине. После этого Стуб вновь обвинил российскую сторону в нарушении принципов международного права.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о будущем отношении РФ и Европы. Он отметил, что Россия и Европа географически никуда друг от друга не денутся, поэтому так или иначе придется выстраивать отношения и договариваться о том, как дальше жить. При этом Песков подчеркнул, что выстроить отношения, какие были раньше, не получится — их придется строить на новых основах, отметил он.

Ранее эксперт заявил, что Европе придется пойти на уступки России.

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