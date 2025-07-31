В Госдуме назвали взятие Часова Яра сигналом для Запада

Депутат Колесник: Западу надо думать о своей безопасности после взятия Часова Яра

Странам Запада, которые принимают санкции против России и поставляют вооружение Киеву, стоит больше беспокоиться о своей безопасности в связи с успешным продвижением войск РФ на Украине и взятием Часова Яра. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Какая будет реакция у Запада на взятие российскими войсками Часова Яра нам не должно быть особо интересно, ничего хорошего все равно ждать не стоит. Я бы посоветовал Западу подумать о своей безопасности, в связи с тем, что мы можем и ударить по местам принятия решений и по странам, откуда доставляют вооружение и контингент», — сказал депутат.

Колесник отметил, что взятие Часова Яра — это действительно серьезная победа для России, так как бои были долгими и тяжелыми. По его мнению, это не только дает ВС РФ широкий оперативный простор, но и психологически воздействует на противника.

30 июля Министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, который имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее генерал рассказал о преимуществах для ВС РФ после взятия Часова Яра.