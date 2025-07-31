Глава Союза армян РФ заявил о намерении помочь консолидации оппозиционных сил Армении

Глава Союза армян РФ Ара Абрамян будет способствовать консолидации политических сил, оппозиционных нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну, в ходе парламентских выборов в Армении в 2026 году. Об этом он заявил ТАСС.

По словам армянского бизнесмена, сам он принимать участия в выборах не планирует.

«... я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, в том числе диаспоры, чтобы возродить Армению», — заявил Абрамян.

Он подчеркнул, что нынешняя власть лишилась Нагорного Карабаха, а также передает контроль над важнейшими объектами страны иностранцам. Кроме того, правительство увеличивает задолженность Армении и способствует росту цен, заявил Абрамян.

8 июля следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело против главы крупнейшей оппозиционной фракции «‎Армения» в Национальном собрании (парламенте) и экс-министра обороны республики Сейрана Оганяна. Лидера оппозиции обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, отмывании денег и представлении ложных сведений в декларации о доходах.

Ранее армянские оппозиционеры заявили о необходимости завести дело на Пашиняна из-за церкви.