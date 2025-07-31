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СМИ: Трамп может пойти на сделки с Россией для завершения конфликта на Украине

Politico: Трамп может предложить России «кувалду», которая разрушит барьеры ЕС
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Ken Cedeno/Reuters

В восточной Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп ради завершения конфликта на Украине может предложить России «колоссальные экономические сделки». Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов и американских экспертов.

В публикации говорится, что подобный шаг может стать «кувалдой», способной уничтожить экономический барьер Запада вокруг РФ. Представители нефтегазовой отрасли в интервью изданию отметили, что такие меры могут привести к ощутимым негативным последствиям для энергетики США. Представители индустрии, по данным журналистов, готовятся к тому, что их позиции будут проигнорированы.

Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт добавил, что единственное, что способно подорвать рост американской СПГ — возобновление российских поставок.

Один из неназванных чиновников прокомментировал, что в Европе до сих пор надеются на отказ от энергоносителей из России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обязательство Европейского союза (ЕС) по закупкам энергоносителей у США подрывает экономический суверенитет стран-членов ЕС. Она добавила, что ЕС, заключив соглашение с американской стороной, «разделся догола, сняв с себя последнее».

Ранее в США спрогнозировали, как сделка Трампа и ЕС отразится на России.

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