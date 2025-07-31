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В Крыму раскрыли, с чем столкнется преемник Зеленского

Глава парламента Крыма: преемнику Зеленского придется признать потери территорий
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Преемнику президента Украины Владимира Зеленского придется признать потери территорий. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Преемнику Зеленского придется признавать реальность потери территорий, миллионов людей, разрушенную экономику, придется рассказывать народу, почему все это случилось и почему не договорились раньше», — сказал глава парламента Крыма.

По его мнению, без признания этих реалий говорить о возобновлении развития Украины не стоит.

29 июля российская разведка сообщила, что представители США и Великобритании обсудили перспективу замены Зеленского Залужным во время тайной встречи в Швейцарии. По ее данным, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный. СВР полагает, что достигнутое в Альпах соглашение «проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки» Владимира Зеленского «ограничить полномочия украинских антикоррупционных структур».

Ранее депутат Верховной рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому.

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