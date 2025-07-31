Миршаймер заявил, что Трамп умоет руки после поражения Украины

Политолог Джон Миршаймер в беседе с журналистом Такером Карлсоном заявил, что президент США Дональд Трамп прекратит поставлять оружие Украине и допустит ее поражение. Слова ученого опубликованы на странице Карлсона в социальной сети X.

«Произойдет следующее: Россия победит, это уже неоспоримо, а винить в этом будут Трампа, потому что это произошло в его смену, естественно ему не хочется», — заявил Миршаймер.

По словам политолога, американский лидер будет проявлять нерешительность по украинскому вопросу, поскольку он получает противоречивые советы. Тем не менее, сейчас у Трампа, по мнению Миршаймера, нет козырей против Москвы, и нет внятной стратегии или плана действий на Украине.

«Я не думаю, что Трамп в конечном итоге даст украинцам еще больше оружия. Он, по сути, позволит украинцам потерпеть поражение», — заключил он.

До этого Миршаймер заявил, что украинский конфликт можно решить, если прислушаться к РФ.

Ранее нардеп Дубинский заявил, что Трамп изменил срок ультиматума, чтобы приблизить поражение Украины.