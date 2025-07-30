Премьер Венгрии указал на ошибки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ряд ошибок, отказавшись от соглашения по мирному урегулированию конфликта на территории республики. Об этом в эфире телеканала wPolsce24 заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан пояснил, что он считает ошибкой отклонение предложения о мирном урегулировании конфликта на Украине. По его словам, подобное решение привело к тому, что украинский лидер «находится в тяжелом положении».

24 июля агентство Bloomberg сообщило, что решение Зеленского об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро является его «самой большой» ошибкой с момента победы на президентских выборах. Журналисты отметили, что новый закон может осложнить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и поставить под угрозу военное финансирование страны.

Ранее Орбан заявил, что Зеленский не напугает Венгрию угрозами.