Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале, что Россия обманула американских военных накануне вторжения США в Афганистан в 2001 году.

«Знаете ли вы, что американские военные, накануне вторжения в Афганистан, пригласили к себе на конференцию, в Штаты, наших военных врачей, имевший афганский опыт, чтоб перенять его. Дешевый трюк: мы поговорим, а потом и отдохнем вместе маленько», — написал Сладков.

Он подчеркнул, что попытка обмануть Россию не удалась: на конференцию приехали высокопоставленные чиновники с женами. Американцы были разочарованы, когда выяснилось, что гости не имеют отношения к афганской военно-полевой хирургии.

Военкор также отметил, что сейчас западные страны тщательно изучают опыт Украины.

22 июля агентство Bloomberg писало, что Украина может оказаться для президента США Дональда Трампа такой же проблемой, какой был Афганистан для бывшего американского лидера Джо Байдена. Согласно материалу агентства, на первый взгляд вмешательство США в дела Украины имеет мало общего с двадцатилетней войной в Афганистане, однако для Трампа есть сходства, поскольку разрешение конфликта оказалось непростой задачей.

Ранее стало известно о сокращении программы по переселению афганцев в США.