На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор рассказал о хитрости РФ накануне вторжения США в Афганистан

Военкор Сладков: Россия обманула США накануне вторжения в Афганистан
true
true
true
close
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в своем Telegram-канале, что Россия обманула американских военных накануне вторжения США в Афганистан в 2001 году.

«Знаете ли вы, что американские военные, накануне вторжения в Афганистан, пригласили к себе на конференцию, в Штаты, наших военных врачей, имевший афганский опыт, чтоб перенять его. Дешевый трюк: мы поговорим, а потом и отдохнем вместе маленько», — написал Сладков.

Он подчеркнул, что попытка обмануть Россию не удалась: на конференцию приехали высокопоставленные чиновники с женами. Американцы были разочарованы, когда выяснилось, что гости не имеют отношения к афганской военно-полевой хирургии.

Военкор также отметил, что сейчас западные страны тщательно изучают опыт Украины.

22 июля агентство Bloomberg писало, что Украина может оказаться для президента США Дональда Трампа такой же проблемой, какой был Афганистан для бывшего американского лидера Джо Байдена. Согласно материалу агентства, на первый взгляд вмешательство США в дела Украины имеет мало общего с двадцатилетней войной в Афганистане, однако для Трампа есть сходства, поскольку разрешение конфликта оказалось непростой задачей.

Ранее стало известно о сокращении программы по переселению афганцев в США.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами