На Украине заявили о возможном отказе администрации Зеленского от вступления в ЕС

Глава ЦПК Каленюк: Ермак может договориться с РФ и отказаться от вступления в ЕС

Исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк высказала мнение, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может договориться с Россией и отказаться от вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Наибольшей угрозой для Ермака является потеря [главой Украины Владимиром] Зеленским своей должности президента. Поэтому для Андрея Борисовича жизненно важно на случай выборов, которых не избежать после возможной заморозки войны: а) убедить президента идти на второй срок, б) организовать эти выборы так, чтобы Зеленский точно выиграл», — заявила Каленюк.

По ее мнению, проще всего это сделать, превратив Украину из демократии в автократию, и поэтому Ермак будет дальше пытаться «подставить всю страну», пока у него сохраняется влияние на Зеленского. Глава ЦПК считает, что он будет делать это для сохранения своего места у власти.

«Если цена вопроса – провал евроинтеграции и помощи от Запада – не беда. Я не удивлюсь, если Ермак может согласиться для этого на невыгодный для нас компромисс с россиянами», — отметила Каленюк.

Напомним, что ЦПК находится сейчас в остром конфликте с офисом президента. Основатель ЦПК Шабунин получил подозрение в уклонении от воинской службы. «Центр» активно поддерживает акции протеста за возвращение полномочий НАБУ. И вместе с другими представителями оппозиции продвигает тему о необходимости увольнения Ермака.

Ранее в Кремле отреагировали на данные разведки о планах Запада сместить Зеленского.