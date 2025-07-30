UnHerd: волна критики Зеленского на Западе может говорить о подготовке его смены

Начавшаяся критика в адрес украинского лидера Владимира Зеленского на Западе может говорить о подготовке его замены. Об этом пишет колумнист издания UnHerd Томас Фрази.

«Западные правительства, или, по крайней мере, администрация США, решили, что пришло время поставить Зеленского под автобус, и готовят почву для этого», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает автор, американский журналист Сеймур Херш недавно сообщал, что официальные лица на Западе уже обсуждают потенциальных преемников Зеленского. Среди таковых фигурирует имя экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

В материале говорится, что с точки зрения реальной политики, США могли прийти к выводу, что новый лидер «лучше справится с задачей замороженного конфликта или возможного урегулирования путём переговоров».

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее украинский блогер сообщил о планах Зеленского уволить главу ОП Ермака.