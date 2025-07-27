Эстония встревожена падением дронов у границы

В Эстонии обеспокоены последствиями атаки беспилотников на Ленинградскую область, впервые за все время российско-украинского конфликта обломки сбитых дронов упали в нескольких километрах от внешней границы Евросоюза. Об этом сообщает Narvanews.

В публикации отмечается, что особую обеспокоенность выразили жители Нарвы и приграничных районов Эстонии.

В Нарве и близлежащих населенных пунктах были замечены перебои с мобильной связью и интернетом. Аналогичные сбои ранее были зафиксированы во время работы средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы на российской стороне.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что средства противовоздушной обороны 27 июля сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в регионе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ленобласти произошел пожар после атаки дронов.