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Захарова пообещала ответ на решение Болгарии назвать Россию «спонсором терроризма»

Захарова: решение Болгарии назвать РФ спонсором терроризма не будет без ответа
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Решение парламента Болгарии назвать Россию «государством, поддерживающим терроризм» не остается без адекватного ответа. Об этом в рамках брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«23 июля парламент Болгарии принял декларацию, в которой, наряду с традиционными штампами о так называемой российской агрессии, выражается солидарность с Европарламентом в определении Российской Федерации в качестве, они тут додумались, «государства, поддерживающего терроризм»», — напомнила она.

Захарова в этой связи подчеркнула, что «любое агрессивное беззаконие в отношении нашего государства и его граждан, собственности не останется без адекватного ответа».

В мае спикер парламента Болгарии Наталья Киселова прервала заседание законодательного органа из-за спора вокруг предложения об ограничении преподавания русского языка в болгарских школах.

Ранее Болгария заявила, что не участвует в контрабанде оружия с Украины.

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