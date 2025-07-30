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Зеленского уличили в «бункерном менталитете»

FT: действия Зеленского по делу НАБУ говорят о его бункерном менталитете
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Thomas Peter/Reuters

Политика украинского лидера Владимира Зеленского по отношению к Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) говорит о «бункерном менталитете» главы государства. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Тот факт, что администрация президента (Украины – «Газета.Ru») изначально поддержала закон, несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Европейского совета Антониу Кошты не делать этого, указывает на то, что даже некоторые сторонники страны называют ухудшением бункерного менталитета», — говорится в сообщении издания.

Для начала восстановления доверия жизненно важно, чтобы закон, защищающий антикоррупционные органы, был быстро принят, пишет FT.

До этого депутат от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что на Западе перестали верить Зеленскому после ограничения полномочий антикоррупционных органов на Украине.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

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