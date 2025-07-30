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На Западе рассказали, чего можно ждать от ультиматума Трампа по конфликту на Украине

NYT: Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России по решению конфликта на Украине сработает. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«После того, как президент Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны на Украине, во вторник он, казалось, не был уверен в том, сработает ли эта стратегия вообще», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что Трамп не раз угрожал наказать Россию за атаки по Украине, но до сих пор этого не сделал.

Кроме того, авторы публикации подчеркивают, что ультиматум Трампа едва ли изменит отношение главы России к конфликту, так как в разгар летнего наступления президент РФ Владимир Путин уверен, что «имеет преимущество на поле боя, где резервы Киева истощаются, а Москва добивается успехов».

До этого американский геополитический аналитик Скотт Риттер говорил, что Украина проиграет в вооруженном конфликте с Россией и будет вынуждена принять мир на условиях Москвы.

Ранее Трамп уточнил сроки своего нового ультиматума Путину по Украине.

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