Трамп обвинил Эпштейна в краже женщин во Флориде

Трамп заявил, что Эпштейн украл девушек из его спа-салона в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансист Джеффри Эпштейн «украл» молодых женщин из спа-клуба Мар-а-Лаго во Флориде несколько десятилетий назад. Слова политика приводит Politico.

Трамп утверждает, что девушек, которых Эпштейн «нанял», увезли из спа-салона.

«Когда я узнал об этом, то сказал ему: «Послушай, мы не хотим, чтобы ты забирал наших людей, будь то спа-салон или что-то другое». Вскоре он сделал это снова. И я сказал ему убираться отсюда», — поделился американский лидер.

Политик утверждает, что после этой истории он разорвал всякие отношения с Эпштейном.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Трамп 20 лет назад отправил Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп столкнулся с политическим кризисом из-за дела Эпштейна.