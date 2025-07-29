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Оппозиция Польши в октябре проведет митинг против нелегальной миграции

Качиньский призвал поляков посетить протест против нелегальной миграции
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Czarek Sokolowski/AP

Польская оппозиция готовится провести крупную уличную манифестацию против нелегальной миграции, заявил председатель партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мероприятие-манифестацию планируется провести 11 октября. Это будет демонстрация для всех патриотических сил Польши против нелегальной иммиграции, миграционного пакта и других действий, которые принесут республике «несчастье».

Качиньский призвал всех прийти на эту манифестацию.

Он добавил, что данное мероприятие имеет целью «убеждение власти и даже принуждение власти» к тому, чтобы «вместо создания центров миграции она начала активно противостоять предложениям со стороны Германии и Европейского союза» согласиться на релокацию нелегальных мигрантов.

7 июля Польша ввела временный пограничный контроль на границах с Германией и Литвой сроком на 30 дней. Соответствующее решение было принято из-за сообщений о незаконном транзите мигрантов. По данным польских властей, были случаи, когда немецкие полицейские перенаправляют мигрантов на польскую территорию.

Ранее в Варшаве заявили, что пять тысяч военных усилят границу Польши с Литвой и ФРГ.

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