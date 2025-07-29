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В России указали на роль Трампа в приостановке помощи Украине от Евросоюза

Политолог Блохин: ЕС остановил помощь Киеву из-за ущерба от сделки с Трампом
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Christopher Furlong/Pool via Reuters

Евросоюз приостановил помощь Киеву, чтобы попытаться рассчитать ущерб от заключенной с Соединенными Штатами торговой сделкой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Я думаю, что пауза была продиктована тем, что сейчас Евросоюз достиг сделки с президентом Дональдом Трампом, в рамках которой американскому лидеру по сути удалось продавить свои условия. Так что сейчас европейцы занимаются калькуляцией экономического ущерба от тарифов. Еврокомиссары будут пытаться понять, сколько у Европы останется финансовых средств для Украины», — заявил политолог.

При этом Блохин не исключил, что в Киеве подобная пауза будет интерпретирована как попытка Евросоюза напугать Украину и «дисциплинировать ее правительство».

Украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что Евросоюз «поставил на паузу» предоставление финансовой помощи Украине после скандала в связи с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее в Госдуме рассказали об истинных причинах приостановки Евросоюзом помощи Украине.

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