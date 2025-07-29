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В США разрешили госслужащим размещать иконы на рабочем месте

Белый дом разрешил госслужащим размещать Библию и иконы на рабочем месте
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Mark Schiefelbein/AP

Глава кадровой службы правительства США Скотт Купор разослал руководителям федеральных ведомств уведомление о том, что государственные учреждения США должны обеспечивать защиту религиозных убеждений чиновников и не могут запрещать им размещать на рабочем месте Библию и иконы. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственная служба должна быть комфортным местом для чиновников, исповедующих религиозные убеждения. Допущение религиозной дискриминации на рабочем месте в госучреждении является нарушением закона. Это также может негативно повлиять на набор новых и удержание высококвалифицированных сотрудников, исповедующих религиозные убеждения», — сказано в тексте документа.

Согласно постановлению, госслужащие могут свободно выражать свои религиозные убеждения, обсуждать веру с коллегами, размещать религиозные символы и изображения на рабочем месте, а также приглашать коллег в церковь и молиться вместе в свободное время.

В документе также говорится, что во время перерыва сотрудник может вежливо пообщаться с коллегой о своей вере и о том, почему, по его мнению, она правильная. Он может предложить человеку, который не разделяет эту веру, задуматься о своих религиозных убеждениях. Однако если коллега просит прекратить такие разговоры, сотрудник должен уважить его просьбу.

7 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о создании в Белом доме нового управления по вопросам религии. В американской администрации заявили, что это решение направлено на поддержку религиозных и общественных организаций в их работе по укреплению семей и защите религиозных свобод.

Ранее в Госдуме рассказали, можно ли ставить иконку или портрет Путина на рабочем месте.

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