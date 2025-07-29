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Директор нижегородского завода Барыкин объявлен в международный розыск

Бывшего директора «Красного Якоря» Барыкина объявили в международный розыск
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Городская дума Нижнего Новгорода

Бывшего руководителя завода «Красный якорь» и экс-спикера городской думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина объявили в международный розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад апелляционного судьи Мосгорсуда на заседании по обжалованию заочного ареста нижегородского предпринимателя его адвокатом.

Судья сообщил, что о местонахождении Барыкина неизвестно. Рассмотреть жалобу защиты суд не смог, так как адвокат уехал в отпуск и в ходатайстве просил отложить заседание на конец августа. Заседание было отложено на 30 июля, несмотря на отпуск защитника и его просьбу отсрочить процесс.

В июне Барыкин был заочно арестован московским судом. Меру пресечения избрали на два месяца.

Барыкин возглавлял нижегородский завод по производству якорных цепей «Красный якорь» с 2002 года. Завод был основан в 1898 году. Также Барыкин был депутатом нижегородской думы в 2015—2020 годах, с 2018-го по 2020-й занимал должность спикера городского парламента.

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