На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кишиневе начались протесты против Санду

ТАСС: в Кишиневе на протест против Санду вышли десятки тысяч человек
true
true
true
close
Родион Прока/РИА Новости

В Кишиневе десятки тысяч человек пришли на протесты во главе с бывшими президентами Молдавии Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции выкрикивают: «За суверенную Молдавию», «За справедливость», «Молдавия - нейтральное государство» и другие лозунги. Додон сообщил, что усиленные наряды полиции по приказу молдавских властей задерживают на дорогах в сторону Кишинева протестующих. Политик назвал эти действия беззаконием и возложил ответственность за них на правительство, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду.

Додон сообщил в интервью агентству, что блок, который создали оппозиционные партии, во внешней политике выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией. По его словам, этому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

19 июля ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа», который также выступает за восстановление сотрудничества с Россией.

Ранее молдавского олигарха приговорили к 24 годам колонии за вывод из РФ ₽48 млрд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами