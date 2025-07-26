ТАСС: в Кишиневе на протест против Санду вышли десятки тысяч человек

В Кишиневе десятки тысяч человек пришли на протесты во главе с бывшими президентами Молдавии Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, экс-премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции выкрикивают: «За суверенную Молдавию», «За справедливость», «Молдавия - нейтральное государство» и другие лозунги. Додон сообщил, что усиленные наряды полиции по приказу молдавских властей задерживают на дорогах в сторону Кишинева протестующих. Политик назвал эти действия беззаконием и возложил ответственность за них на правительство, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Молдавии Майю Санду.

Додон сообщил в интервью агентству, что блок, который создали оппозиционные партии, во внешней политике выступает за восстановление отношений с Российской Федерацией. По его словам, этому блоку предстоит выбрать название и пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.

19 июля ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа», который также выступает за восстановление сотрудничества с Россией.

Ранее молдавского олигарха приговорили к 24 годам колонии за вывод из РФ ₽48 млрд.