Посол рассказал о ситуации с российским военным присутствием в Приднестровье

Россия свела к минимуму свое военное присутствие в непризнанной Приднестровской молдавской республике, где проводит миротворческую операцию. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, комментируя заявления молдавских властей об угрозах со стороны приднестровской территории.

По его словам, последние годы Россия вела линию на уменьшение своего военного присутствия на левом берегу Днестра, сегодня оно сведено к минимуму, почти все тяжелые вооружения оттуда вывезены.

«Какие могут быть упреки в адрес Российской Федерации?» — задался вопросом дипломат.

Озеров добавил, что со стороны Москвы не было предпринято ни одного шага, который поставил бы под сомнение решения, принятые на переговорах по урегулированию приднестровского вопроса.

Посол также опроверг заявление премьер-министра Молдавии Дорина Речана о том, что власти России якобы планируют направить в регион 10 тысяч военнослужащих.

По мнению Озерова, подобные заявления «иначе как анекдот рассматривать нельзя».

Ранее в Молдавии лишили гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в армии России.