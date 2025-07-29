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В Баварии потребовали прекратить выплату пособий украинцам призывного возраста

Bild: в ХСС не хотят платить пособия украинцам призывного возраста
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Global Look Press

В действующем в Баварии Христианско-социальном союзе (ХСС) потребовали больше не выплачивать пособия находящимся в ФРГ украинцам призывного возраста. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Внешнеполитический эксперт ХСС Штефан Майер заявил, что необходимо прекратить выплаты гражданского пособия («бюргергельд») этой категории украинских граждан. По словам эксперта, почти 151 тысяча украинцев не имеют права на социальную помощь и они должны либо работать в Германии, либо отправиться на военную службу на Украину.

По информации Bild, «бюргергельд» получает почти половина из прибывших в ФРГ граждан Украины. Это пособие больше, чем стандартные выплаты беженцам, кроме того, его получателям предоставляется право на ряд льгот.

22 июля стало известно, что власти Швейцарии пожаловались на поведение некоторых украинских беженцев, которые, по их словам, ведут себя как туристы в отеле.

Ранее Польша и Германия решили остановить соцподдержку украинских беженцев.

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