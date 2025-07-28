Глава администрации Тайваня передумал лететь в США

Руководитель администрации острова Тайвань Лай Циндэ перенес визит в страны Латинской Америки и поездку в Соединенные Штаты из-за непогоды на родине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Новые даты визита не уточняются, а в качестве причин для переноса указываются не только экстремальные погодные условия на Тайване, но и затянувшиеся переговоры Тайбэя и Пекина с Вашингтоном на тему пошлин и тарифов.

Представитель тайваньской администрации Карен Ко подтвердила журналистам, что у Циндэ не запланированы зарубежные визиты в ближайшее время.

28 июля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа опасается принимать Циндэ в Нью-Йорке и Далласе, поскольку это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Циндэ уже откладывал свою транзитную поездку через Гавайи и Гуам после просьбы экс-президента США Джо Байдена дождаться итогов выборов американского лидера.

Ранее США потребовали от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР из-за Тайваня.