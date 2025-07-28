На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава администрации Тайваня передумал лететь в США

Reuters: глава администрации Тайваня Циндэ перенес визит в США
true
true
true
close
Ann Wang/Reuters

Руководитель администрации острова Тайвань Лай Циндэ перенес визит в страны Латинской Америки и поездку в Соединенные Штаты из-за непогоды на родине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Новые даты визита не уточняются, а в качестве причин для переноса указываются не только экстремальные погодные условия на Тайване, но и затянувшиеся переговоры Тайбэя и Пекина с Вашингтоном на тему пошлин и тарифов.

Представитель тайваньской администрации Карен Ко подтвердила журналистам, что у Циндэ не запланированы зарубежные визиты в ближайшее время.

28 июля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа опасается принимать Циндэ в Нью-Йорке и Далласе, поскольку это может сорвать торговые переговоры с Китаем и возможный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Циндэ уже откладывал свою транзитную поездку через Гавайи и Гуам после просьбы экс-президента США Джо Байдена дождаться итогов выборов американского лидера.

Ранее США потребовали от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР из-за Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами