Журналисты увидели сигнал для России в доставке ядерных бомб США в Британию

Доставка США тактического ядерного оружия в Великобританию на самолетах с включенными транспондерами является сигналом для России. Такое мнение выразили в американском агентстве Bloomberg.

В публикации, в частности, процитировали слова научного сотрудника центра Pacific Forum Уильяма Альберке. Эксперт заметил, что решение не отключать транспондеры говорит о том, что США хотят продемонстрировать России, что не собираются «сокращать свое ядерное присутствие в Европе».

20 июля издание UK Defence Journal сообщило, что США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет — с 2008 года. В статье говорится, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Лейкенхит в графстве Саффолк.

В издании отметили, что возвращение ядерного оружия на территорию королевства означает серьезное изменение ядерной стратегии НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с РФ и усиления акцента на сдерживание.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя размещение США ядерных бомб в Великобритании, заявил, что почва для проведения саммита «ядерной пятерки» (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) отсутствует. Он добавил, что российские ведомства отслеживают события в этой области.

Ранее Британия и Франция договорились о координации ядерных сил.