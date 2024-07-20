Посол объяснил, чем России выгодно сотрудничество с Афганистаном

Недра Афганистана могут принести пользу бизнесу в России. Об этом ТАСС заявил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

Российский дипломат добавил, что особенностью Афганистана в этом плане могут стать остатки советской добывающей инфраструктуры.

«В афганских недрах — почти вся таблица Менделеева. Схемы геологоразведки в Афганистане — советские, других нет. Если начинать промышленное освоение залежей природных ископаемых, то понадобятся как раз те, советские карты. В практическом плане дело в спросе на эти залежи, в данном случае со стороны наших деловых кругов», — заявил Жирнов.

Посол РФ в Афганистане добавил, что горнодобывающий сектор страны разработан и создан при поддержке советских технических специалистов.

До этого посол Дмитрий Жирнов заявил, что почти все посевы опийного мака в Афганистане уничтожены.

Как напомнил Жирнов, в сентябре прошлого года именно участники Московского формата консультаций по Афганистану обратили внимание на необходимость «борьбы с промышленным наркопроизводством».

Ранее товарооборот Москвы и Кабула вырос в несколько раз.