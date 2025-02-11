Трамп хочет ввести пошлины на европейские лекарства

Politico: Трамп хочет ввести пошлины на лекарства из стран ЕС

Президент США Дональд Трамп хочет ввести пошлины на лекарственные препараты из стран-членов Евросоюза. Об этом пишет газета Politico, передает ТАСС.

Сроки, когда могут ввести тарифы, и сколько они составят, неизвестны.

Как отмечает газета, больше всего в связи с этим может быть обеспокоена Ирландия, которая в 2023 году стала крупнейшим экспортером ирландских товаров в США. Объем экспорта составил €54 млрд, из которых €36 млрд пришлись на продукцию фармацевтической и химической промышленности.

Кроме того, введение пошлин может ударить по датской компании Novo Nordisk, производящей препарат «Оземпик», указывает газета.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Меры вступят в силу 4 марта.

9 февраля The Atlantic писал, что начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно стать мстительным противником даже для своих ближайших союзников.

Ранее Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики.