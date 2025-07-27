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Глава КНДР пообещал одержать победу в антиамериканской битве

Reuters: лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал победить в антиамериканской битве
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Korean Central News Agency/AP

КНДР сможет победить в «антиимпериалистической, антиамериканской» битве. Об этом заявил глава страны Ким Чен Ын, сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК.

«Наше государство и его народ, несомненно, добьются великой цели: построят богатую страну с сильной армией и станут достойными победителями в антиимпериалистической, антиамериканской борьбе», — сказал Ким Чен Ын во время празднования годовщины перемирия в Корейской войне.

На днях издание The Korea Times писало, что власти Южной Кореи могут пригласит Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября. По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом для разрешения напряженности между странами.

13 июля Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян «безусловно поддерживает» Москву при разрешении украинского конфликта. Также он выразил уверенность, что Россия одержит победу в этом противостоянии.

Ранее первую леди КНДР сфотографировали на публике впервые за почти 1,5 года.

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