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Трамп разочарован ошибками Белого дома в шумихе вокруг дела Эпштейна

WP: Трамп раздражен из-за ошибок Белого дома в шумихе по делу Эпштейна
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями своей администрации относительно скандала, связанного с делом финансиста Джеффри Эпштейна, пишет издание The Washington Post (WP).

По словам собеседников издания, глава государства расстроен допущенными промахами и отсутствием четкой линии поведения у членов правительства, рассчитывавших, что интерес общественности к документам Эпштейна угаснет сам собой. Один источник сообщил изданию, что такие проблемы могут привести к возможному кадровому обновлению команды Трампа, однако другой источник утверждает обратное, утверждая, что увольнения маловероятны.

Один собеседник пояснил, что увольнения лишь усугубят создавшуюся проблему.

Особое внимание уделяется генпрокурору штата Флорида Пэм Бонди, которая неоднократно заявляла о намерении обнародовать материалы по делу Эпштейна, однако сама участвовала в разработке документа, рекомендующего воздержаться от публикации дополнительной информации. По мере роста публичного интереса Трамп лично потребовал от нее раскрыть ранее засекреченные файлы.

Стивен Солцберг, экс-служащий министерства юстиции США и профессор юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона, комментируя развитие ситуации, подчеркнул, что власти совершили ошибку, недооценивая масштабы общественного возмущения. Они теперь находятся в положении растерянности, стремясь отвлечь внимание публики и найти оправдания действиям, которые трудно объяснить.

The Wall Street Journal утверждает, что Дональд Трамп два десятилетия назад отправил педофилу Джеффри Эпштейну на 50-летие послание с рисунком обнаженной женщины. Президент США назвал публикацию фейком и пригрозил WSJ судом. Неожиданно за главу Белого дома вступился Илон Маск, отношения которого с республиканцем несколько охладели в последние месяцы. Что известно о скандале вокруг обвинения Трампа в связях с Эпштейном — в материале «Газеты.Ru».

Ранее демократы в США потребовали от наследников Эпштейна показать открытку Трампа.

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