В МИД РФ назвали «беззубой» реакцию ООН на нарушения прав русскоязычных в Латвии

Захарова заявила о беззубой реакции ООН на нарушения прав русскоязычных в Латвии

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) беззубо реагирует на многочисленные нарушения прав русскоязычного населения Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя замечания КПЧ ООН по очередному докладу прибалтийской республики о выполнении своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщает ТАСС.

По ее словам, рекомендации комитета в адрес властей Латвии по исправлению недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы «в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации», в том числе в сфере дискриминации русскоязычных жителей страны. Дипломат отметила, что КПЧ ООН не дал адекватную оценку серьезным нарушениям прав этих людей.

«Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений «возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ также обратила внимание, что комитет неоднократно игнорировал последовательную политику властей Латвии «по выдавливанию» русского языка и культуры за пределы территории республики.

До этого власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Латвийским школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее была названа европейская страна, где «ненависть к русским граничит с крайностью».