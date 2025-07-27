На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали «беззубой» реакцию ООН на нарушения прав русскоязычных в Латвии

Захарова заявила о беззубой реакции ООН на нарушения прав русскоязычных в Латвии
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Комитет ООН по правам человека (КПЧ) беззубо реагирует на многочисленные нарушения прав русскоязычного населения Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя замечания КПЧ ООН по очередному докладу прибалтийской республики о выполнении своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, сообщает ТАСС.

По ее словам, рекомендации комитета в адрес властей Латвии по исправлению недочетов в правозащитной области в очередной раз сформулированы «в мягком, беззубом ключе в отрыве от реальной ситуации», в том числе в сфере дискриминации русскоязычных жителей страны. Дипломат отметила, что КПЧ ООН не дал адекватную оценку серьезным нарушениям прав этих людей.

«Комитет предпочел упомянуть их лишь вскользь в общем контексте проявлений «возможной косвенной дискриминации языковых меньшинств», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ также обратила внимание, что комитет неоднократно игнорировал последовательную политику властей Латвии «по выдавливанию» русского языка и культуры за пределы территории республики.

До этого власти Латвии решили отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Латвийским школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Ранее была названа европейская страна, где «ненависть к русским граничит с крайностью».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами