Глава МИД Австрии рассказала об отношении в стране к вступлению в НАТО

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и действий России. Об этом сообщает Welt.

Она подчеркнула, что открыта к тому, чтобы вести общественные дебаты о будущем Австрии в области безопасности и оборонной политики. Сегодня в парламенте страны и среди населения нет большинства, поддерживающего вступление в НАТО, но дискуссия по данному вопросу может быть очень плодотворной.

Майнль-Райзингер добавила, что не хотела бы, чтобы ее страна «бросилась» вступать в Североатлантический альянс, но Австрия не может сидеть сложа руки и ничего никому не делая плохого ожидать того же от других стран.

До этого Майнль-Райзингер заявила, что ее страна может отказаться от нейтралитета и вступить в НАТО из-за России.

Еще в 2023 году после высылки российских дипломатов из Вены посол РФ Дмитрий Любинский заявил, что власти страны сделали сознательный выбор в пользу обрушения отношений с Россией. По его словам, это подрывает ее авторитет в качестве нейтральной международной площадки и ставит под вопрос ее статус посредника в международных спорах.

Ранее в Австрии назвали визит Зеленского унижением и дискредитацией нейтралитета страны.