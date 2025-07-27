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В Британии сообщили об ударе по поддержке Киева из-за Зеленского

Spectator: борьба Зеленского с НАБУ сорвала планы Запада по поддержке Украины
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Принятие украинским лидером Владимиром Зеленским закона против антикоррупционных органов республики сорвало планы Запада по дальнейшей поддержке Киева. Об этом заявил британский журнал The Spectator.

В статье говорится, что новый закон Зеленского подрывает усилия европейских политиков по помощи Киеву на фоне снижения поддержки со стороны США, что значительно осложняет положение Украины.

«Многие воспринимают это как ползучий авторитаризм, отмеченный все более нелогичными действиями», — уточнили в издании.

Кроме того, некоторые западные партнеры Украины, которые ранее были готовы оказывать Киеву любую поддержку, теперь вполне рационально зададутся вопросом о том, кого и зачем они финансируют.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивших независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Президент заявил, что «услышал общественное мнение» после того, после того как в стране начались массовые протесты против одобренного документа. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии рассказали, как решение Зеленского по НАБУ повлияет на переговоры с Россией.

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