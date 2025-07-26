Франция потребовала разъяснений от Испании после снятия с рейса еврейского хора

Франция обратилась к Испании в связи со снятием с авиарейса еврейского хора

Франция обратилась к испанской авиакомпании Vueling и испанским дипломатическим представителям за разъяснениями в связи с инцидентом, произошедшим на авиарейсе, с которого были сняты 50 еврейских подростков из-за их поведения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро провел телефонный разговор с генеральным директором авиакомпании Vueling Каролиной Мартиноли, выразив ей свое глубокое негодование. Причиной стало принудительное снятие с рейса данного авиаперевозчика группы молодых французских граждан еврейского происхождения. Идентичное обращение было также направлено послу Испании во Франции.

Министр, в частности, потребовал предоставить разъяснения для выяснения вопроса о том, имела ли место дискриминация по религиозному признаку. Генеральный директор Vueling в ответ заявила о проведении тщательного расследования данного инцидента и пообещала предоставить результаты расследования властям Франции и Испании.

Испанская газета El Español сообщила о том, что около 50 подростков, входящих в состав еврейского хора, были сняты с рейса авиакомпании Vueling, следовавшего из Валенсии в Париж. Согласно информации, опубликованной изданием, перед взлетом несовершеннолетние пели песни и вели себя неподобающим образом.

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