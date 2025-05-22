Глава Superjob оценил ситуацию с дискриминацией при приеме на работу

В России стало вдвое больше людей, которые не верят в предвзятость при найме на работу. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Superjob Алексей Захаров.

«Мы уже 19 лет отслеживаем дискриминацию в найме и трудовых отношениях, и должен сказать, здесь есть хорошие новости: по нашим данным, россиян, которые не сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве, стало почти вдвое больше. Из полутора тысяч человек, которые приняли участие в опросе, 33% вообще не верят в предвзятость при трудоустройстве (19 лет назад таких людей было всего 18%). Из всех опрошенных с дискриминацией по национальному признаку сталкивались 18% респондентов», — отметил Захаров.

По его словам, пока еще наблюдается миграция из небольших городов в Москву и Санкт-Петербург из-за более высоких зарплат. Захаров уточнил, что пандемия коронавируса существенно изменила структуру этой миграции — люди, работающие головой, теперь могут делать это из любой точки, поэтому зарплаты тех же IT-специалистов немного выровнялись по стране.

Захаров заключил, что огромный плюс этой тенденции — в сохранении денег в регионах, а это способствует росту малого бизнеса. Глава компании пояснил, что люди покупают кофе и ходят в салоны красоты у себя в регионах, получая зарплаты, сравнимые с московскими.

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