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Сийярто назвал решение МУС в отношении Венгрии мелкой политической местью

Сийярто: решение МУС в отношении Венгрии представляет собой политическую месть
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AP

Решение Международного уголовного суда (МУС) предпринять меры против Венгрии из-за ее отказа арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время его визита в Будапешт представляет собой «мелкую политическую месть». Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

«Международный уголовный суд полностью лишился престижа и теперь руководствуется исключительно желанием мелкой политической мести. В международных судебных органах нет места политическим мотивам или идеологии», — написал глава МИД Венгрии, комментируя обращение коллегии судей МУС в Гааге в Ассамблею государств — участников Римского статута.

Сийярто отметил, что обращение судей МУС в надзорный орган лишь усиливает прежние сомнения Будапешта в беспристрастности ведомства. Дипломат заявил, что международные институты не должны служить политическим интересам.

До этого парламент Венгрии принял законопроект, утверждающий выход страны из состава Международного уголовного суда (МУС). Правительство Венгрии объявило о данном решении 3 апреля, вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом, что стало редким случаем зарубежной поездки в условиях действующего ордера на арест, выданного МУС.

Ранее МУС выдал ордер на арест лидера «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций).

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